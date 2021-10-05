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İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI - Son Dakika

İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI

05.10.2021 21:51
İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ATV aracı ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoçyalı çift polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ATV aracı ile 25 metrelik uçuruma yuvarlanan İskoçyalı çift polis ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Hafif sıyrıklarla kazayı atlayan çift hastanede yapılan tedavinin ardından taburcu oldu.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Marmaris- Datça karayolu 13'üncü kilometresindeki Seyir Tepesi Mevkii'nde meydana geldi. İskoçyalı Ross Alexander Chalmers(30), arkasında eşi Leanne Chalmers(33) ile kiraladıkları 48 M 3814 plakalı ATV ile gezmeye çıktı. Fotoğraf çekmek ve manzara izlemek için Seyir Tepesi'ne gelen çift, uçuruma fazla yaklaşınca hakimiyetini kaybederek ATV ile birlikte 25 metrelik şarampole yuvarlandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis, itfaiye ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri sarkıttığı halat ile aşağıya sağlık personeliyle birlikte indi. Sağlık ekipleri kask taktıkları belirtilen Chalmers çiftini yaptıkları ilk müdahalenin ardından itfaiye personeliyle birlikte sedyeye koyarak karayoluna çıkardı. Ambulansla Marmaris ilçe Devlet Hastanesi'ne getirilen İskoç çiftin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yapılan tedavinin ardından da taburcu edildiği ve kaldıkları otele geri döndükleri belirtildi.

İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI
İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI
İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI
İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI
İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI

İskoçyalı, Marmaris, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSKOÇ ÇİFT ATV İLE YUVARLANDIĞI 25 METRELİK UÇURUMDAN KURTARILDI - Son Dakika
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