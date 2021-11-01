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İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika

İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada

01.11.2021 18:42
İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada

Beyoğlu'nda kavga eden iki grup, caddeyi birbirine kattı.

Beyoğlu'nda kavga eden iki grup, caddeyi birbirine kattı. Kadınların da karıştığı kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün gece İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde yürürken birden tartışmaya başlayan iki grup, kavga etmeye başladı. Büyüyen kavgaya kadınlar da karıştı. İki grubun tekme ve yumruklu kavgası, cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstiklal Caddesini birbirine kattılar, tekme tokat kavga kamerada - Son Dakika
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