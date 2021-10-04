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İtalya'da kısmi yerel seçimlerde merkez sol, önemli büyükşehirlerde yarışı önde götürüyor - Son Dakika

İtalya'da kısmi yerel seçimlerde merkez sol, önemli büyükşehirlerde yarışı önde götürüyor

04.10.2021 22:23
İtalya'da kısmi yerel seçimlerde merkez sol, önemli büyükşehirlerde yarışı önde götürüyor, System.String[]

İtalya'da 1192 yerleşim yerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere yapılan kısmi yerel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, önde gelen büyükşehirlerde merkez solun adayları yarışı önde götürüyor.

İtalya'da 1192 yerleşim yerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere yapılan kısmi yerel seçimlerde, resmi olmayan ilk sonuçlara göre, önde gelen büyükşehirlerde merkez solun adayları yarışı önde götürüyor.

Ülkede dün ve bugün olmak üzere iki gündür devam eden kısmi yerel seçimlerde, oy verme işlemi bugün 15.00'te (TSİ 16.00) sona erdi.

İtalyan ajansı ANSA'nın haberinde, 12 milyon civarında seçmeni ilgilendiren kısmi yerel seçimlere katılımın yüzde 54,69 ile son derece düşük olduğu belirtildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Milano, Bolonya ve Napoli'de merkez solun adayları yüzde 50'nin üzerinde oy alarak seçimi ilk turda kazanmayı başardı.

Milano'da halihazırda belediye başkanı olan Giuseppe Sala, yüzde 56,48'lik oy oranıyla kentte ikinci dönem için seçildi.

Bolonya kentinde de merkez solun adayı Matteo Lepore, yüzde 62,25 ile seçimi ilk turda kazandı.

Napoli'de merkez solun adayı Gaetano Manfredi, yüzde 64,56 ile seçimi kazanmayı garantiledi.

Bu kentlerin dışında Torino'da merkez solun adayı Stefano Lo Russo yüzde 43 ile yarışı, yüzde 39 oy alan merkez sağın adayı Paolo Damiliano'nun önünde götürse de seçimin galibinin ikinci turda belli olması bekleniyor.

Roma'nın ilk kadın belediye başkanı ikinci kez seçilemedi

Seçimlerde gözlerin çevrildiği başkent Roma'dan gelen resmi olmayan ilk sonuçlara göre, belediye başkanlığı yarışında öne çıkan 4 adaydan hiçbiri yüzde 50 oy alamadığı için en çok oy alan iki aday arasında ikinci tura gidilecek.

Başkentte 2016 yılındaki seçimleri kazanarak, Roma'nın ilk kadın belediye başkanı olan 5 Yıldız Hareketi'nden (M5S) Virginia Raggi, bu seçimde üçüncü sıraya geriledi.

Raggi, resmi olmayan ilk sonuçlarda, yüzde 31,17'lik oy alan merkez sağın adayı Enrico Michetti ile yüzde 26,77'lik oy alan merkez solun adayı Roberto Gualtieri'nin gerisinde kaldı.

Roma'da ikinci tur seçim, 17-18 Ekim'de Michetti ile Gualtieri arasında yapılacak.

Merkez sağ ittifak ve 5 Yıldız Hareketi'nin oyları düştü

Roma'da seçimi önde götüren merkez sağ, başkent haricinde Trieste'de de Roberto Dipiazza ile yüzde 47,49'luk oyla kazanmaya yakın görünüyor.

Merkez sağ ittifakın, oylarının düştüğü ve Roma ile Trieste dışında büyükşehirlerde varlık gösteremediği ortaya çıktı.

Sağ ittifaktaki aşırı sağcı Lig Partisinin lideri Matteo Salvini, sonuçların ardından yaptığı ilk değerlendirmede, kampanya döneminde aday belirlemede geç kaldıklarını belirterek, ittifak içinde daha çok birlik olmaları gerektiğini söyledi.

Bu arada, siyasi analistler, sağ ittifak içerisindeki bölünmelerin bu seçime olumsuz yansıdığı yorumunu yaptı.

Ülkede 2018 yılındaki genel seçimlerde sandıktan birinci parti olarak çıkan sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi'nin (M5S) oy kaybı yerel seçimlere de yansıdı. 2016'daki seçimlerde büyük çıkış yaparak Roma ve Torino'yu kazanan M5S, 5 yıl sonra yapılan seçimlerde iki kentte de tutunamadı.

Merkez solun lideri Letta zafer ilan etti

Seçimlerdeki ilk sonuçları değerlendiren merkez solun çatı partisi Demokratik Partinin (PD) lideri Enrico Letta, "Merkez sol için büyük başarı. Merkez solun ve PD'nin büyük zaferi, İtalya'yı ve Draghi hükümetini güçlendiriyor." dedi.

Diğer yandan, Temsilciler Meclisinde boşalan iki milletvekilliği için ara seçim de yapıldı.

PD liderliğini mart ayında üstlenen Letta, kendisi de Siena'daki ara seçimi kazanarak, yeniden milletvekili seçildi. Daha önce 2013-2014'te yaklaşık 10 ay başbakanlık da yapan Letta, 2015'te bıraktığı milletvekilliğine geri dönmüş oldu.

İtalyan, Milano, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İtalya'da kısmi yerel seçimlerde merkez sol, önemli büyükşehirlerde yarışı önde götürüyor - Son Dakika


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