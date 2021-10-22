İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir'in Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Dikilli açıklarında bir fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen teknedeki 8 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Urla ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 30 düzensiz göçmeni kurtardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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