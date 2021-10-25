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İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

25.10.2021 21:23
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Çeşme açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakılan ve kendi imkanlarıyla yüzerek Karaada'ya çıkan 1 düzensiz göçmeni kurtardı.

Yine aynı bölgede lastik botun motor arızası sebebiyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik ekiplerince Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Dikili ilçesi açıklarında ise can salları içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisinin alınmasının ardından görevlendirilen Sahil Güvenlik botu da 2 can salındaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan, Çeşme, İzmir, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir açıklarında Türk kara sularına geri itilen 55 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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