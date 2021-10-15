İZMİR ADLİYESİ'NDE DEVİR TESLİM TÖRENİ YAPILDI - Son Dakika

HAKİM ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Mustafa Öztürk görevi Kamil Erkut Güre'den devir alarak yeni görevine başladı.

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesi kararnamesiyle İzmir Cumhuriyet Savcılığı görevine İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Mustafa Öztürk atandı. Başsavcılık makamında gerçekleşen devir teslim töreninde Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanan Kamil Erkut Güre görevi Öztürk'e devretti. Törende Mustafa Öztürk, Güre'ye teşekkür plaketi ve çiçek takdim ederken Güre de Öztürk'e çiçek takdim etti. Törende konuşan Öztürk, "Kendisini bir ağabey olarak görüyoruz, mesleki yönden büyüğümüzdür. Allah bahtını ve yolunu açık etsin inşallah" dedi.

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan Eski İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, "Başsavcımızın dediği gibi 2-3 aylık bir süreçte içinde olağanüstü 3 tane sel, deprem, pandemi barındıran bir süreç yaşadık. Çok iyi bir koordinasyonla burada hepsinin altından kalktık. Faaliyetleri aksatmadan normalleşerek hızlı bir şekilde süreçleri işletmeye çalıştık. Burada başarılı bir ekiple çalıştık. Çok tecrübeli bir adliye. Mevcut tecrübelerimizle burada var olan deprem, sel gibi doğal afetlerden dolayı düşmüş fiziki ihtiyaçlarımızı gidermeye çalıştık. Hakim evlerimiz yıkıldı onu yeniden yapmaya gayret ediyoruz. Arkadaşlarımız inşallah devamını getirecek. Yandaki PTT binasının devri sağlanırsa adliye binasının genişlemesi sağlanacak. Buraya bir şeyler katmaya çalıştık, yeni bir şeyler eklemeye çalıştık. Komisyonumuzla hem bir önceki başkanımız hem de mevcut başkanımızla uyumlu olmaya çalıştık. Buraya bir şeyler katmaya çalıştık. Eksiklikleri tamamlamaya gayret ettik. Eksiklikler, hatalar mutlaka vardır olmuştur, olacaktır da ama temelde niyetimiz hep çalışmaktı. Devri çok sevgili kardeşim 2 yıl 3 aydır birlikte omuz omuza çalıştığımız Mustafa Bey'e devretmekten onur duyuyorum. Onun çok daha başarılı hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Tüm meslektaşlarıma selamlarımı iletiyorum, hepinize çok teşekkür ederim hakkınızı helal edin" diye konuştu.