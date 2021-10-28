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İzmir depreminde hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri okullarında yaşatılacak - Son Dakika

İzmir depreminde hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri okullarında yaşatılacak

28.10.2021 10:36
İzmir depreminde hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri okullarında yaşatılacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 21 öğrencinin isimlerinin, okullarındaki sınıf ve kütüphanelere verileceği bildirildi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 21 öğrencinin isimlerinin, okullarındaki sınıf ve kütüphanelere verileceği bildirildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, 30 Ekim'deki depremi anlatan fotoğraflardan oluşan serginin açılışını gerçekleştirdi.

Murat Mücahit Yentür, daha sonra depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki ikizler Sayra ve Çınar Alpgündüz'ün adlarının verildiği Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulundaki sınıfları ziyaret ederek, aileye başsağlığı diledi.

Ardından Bornova Hilal Necmiye Hüsnü Ataberk Ortaokulunda depremde yaşamını yitiren Irmak Çetin'in adının verildiği kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Yentür, ayrıca depremde hayatını kaybeden Umut Perinçek'in ailesine de taziye ziyaretinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yentür, depremde yaşamını yitiren öğrencilerin anılarının hala taze olduğunu vurgulayarak "Öğrencilerimizin adını yaşatmak için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. Bu kapsamda hayatını kaybeden öğrencilerimizin isimlerini okullarımızda kuracağımız kütüphanelerde yaşatacağız." dedi.

milli eğitim bakanlığı, Uşak Üniversitesi, İzmir, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir depreminde hayatını kaybeden öğrencilerin isimleri okullarında yaşatılacak - Son Dakika


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