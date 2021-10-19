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Japonya'da olağan genel seçim süreci başladı - Son Dakika

Japonya'da olağan genel seçim süreci başladı

19.10.2021 07:50
Japonya'da olağan genel seçim süreci başladı

Japonya'da ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi.

Japonya'da ay sonu yapılacak olağan milletvekili genel seçimlerinin kampanya dönemine girildi.

Ülkede 31 Ekim'de düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) olağan seçim yarışı resmen başladı. 12 gün sürecek kampanya döneminde yüzlerce aday meclise girebilmek amacıyla siyasi propaganda yürütecek.

Şuugiin'deki 465 koltuktan 289'u tek koltuklu seçim bölgesinden, kalanı ise 11 bölgesel seçim blokundan nispi temsil yoluyla seçilecek. Seçimde 233 sandalyeyi kazanan mecliste çoğunluğu elde edecek.

Kampanya dönemi 30 Ekim gecesi sonra erecek. Ertesi gün Japon seçmenler, milletvekillerini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Kamu yayıncısı NHK, seçim sathında yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ve ülke ekonomisinin düze çıkarılması başlıklarının öne çıkacağını aktardı.

En son Ekim 2017'de yapılan Şuugiin seçimlerinde Liberal Demokrat Parti ve ortağı Komeito 305 koltuk kazanmıştı.

Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Japonya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Japonya'da olağan genel seçim süreci başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Japonya'da olağan genel seçim süreci başladı - Son Dakika
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