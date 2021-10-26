KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gaziantep'te temaslarda bulundu - Son Dakika

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Gaziantep'te temaslarda bulundu.

KADEM'den yapılan açıklamaya göre, Gümrükçüoğlu beraberindeki KADEM Gaziantep Temsilcisi Sabiha Doğan ile Genç KADEM üyeleriyle bir araya geldi.

Gençlerle sohbet eden Gümrükçüoğlu, gençlerin gelecekteki önemine değindi.

Ardından Gaziantep Valisi Davut Gül'ü ziyaret eden Gümrükçüoğlu, KADEM'in çalışmaları hakkında bilgi verdi, kadınların yaşamın her alanında güçlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gül ise kent genelinde kadın ve gençlere yönelik yapılan çalışmaları anlattı.

KADEM ekibi daha sonra, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi'ni, GAÜN Rektörü Arif Özaydın'ı ziyaret etti, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Gümrükçüoğlu, son olarak GAÜN Gazikent Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek farklı ülkelerden gelen üniversiteli gençlerle sohbet etti.