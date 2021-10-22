Kadıköy'de değnekçilik yapan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Kadıköy'de değnekçilik yapan 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polislerince, Fenerbahçe Ülker Stadyumu civarında dün gece oynanan maç öncesinde yapılan denetimde, çevrede bulunan sokakta park eden araçlara yaklaşarak park ücreti isteyen S.Ç. ve F.Ç. yakalandı.

Şüpheliler hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 79. Maddesindeki, Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek suçundan adli işlem yapıldı.