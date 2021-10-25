Üye Girişi
Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü - Son Dakika

Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü

25.10.2021 09:30
Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü

Kağıtsporlu karateciler Balkan Şampiyonasından madalyalarla döndü.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un şampiyon karatecileri Hırvatistan-Poreç kentinde yapılan Büyükler Balkan Karate Şampiyonasında Ay Yıldızlı forma adına tatamiye çıktı.

10 ÜLKEDEN SPORCULAR KATILDI

10 ülkeden 884 sporcunun katıldığı şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor adına 7 sporcu milli takımı temsilen tatamide mücadele etti. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Tuba Yakan 55 kilogramda, Enes Bulut 75 kilogramda altın madalya alarak kürsünün en üst basamağında yer alırken, Ömer Özer 67 kilogramda gümüş madalyanın sahibi oldu.

TOPLAM 8 MADALYA

Takım kategorisinde mücadele eden Mavi Beyazlılardan Umay Uygur 1. olurken erkekler takım müsabakalarında mücadele eden Enes Bulut, Ömer Özer ve Ahmet Bulut takımlar kategorisinde 2. olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Bu sonuçlar ile Ay Yıldızlı formayı başarı ile terleten Büyükşehir Kağıtsporlu sporcular, toplamda 8 madalya ile turnuvayı tamamladı.

Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü

Hırvatistan, Kağıtspor, Şampiyon, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı 10:16 Son dakika! Halkbank, kurumsal kredilerde faiz indirimi haberlerini yalanladı Şafak vakti dev operasyon! 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi 10:07 Şafak vakti dev operasyon! 84 milyon 421 bin TL'lik ürün ele geçirildi Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti 09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu 09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak 09:04 Koca ülke tedirgin halde bekliyor! Dev dalgalar gelecek, kıyı şeridi sular altında kalacak Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek 08:34 Ekonomik krizin yaşandığı Afganistan'da Taliban işçi maaşlarını buğdayla ödeyecek
Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı 07:50 Son dakika: Sudan'da darbe girişimi! Başbakan Abdullah Hamduk ev hapsine alındı, kabinedeki 4 bakan tutuklandı Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu 00:36 Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu

Son Dakika Haberleri
10:17 Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor
10:12 Volkan Demirel lafını esirgemedi: Pereira, Fenerbahçe'yi Anadolu takımı gibi oynatıyor
10:04 "Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı
09:54 Adana Demirspor'un hocasına gündem olan tepki! Gazeteciler soru sormadan salonu terk etti
09:52 Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı
09:26 MasterChef Türkiye'de yarışmadan elenen isim belli oldu
09:25 Messi ne yapacağını şaşırdı! Sahaya giren taraftar resmen gol yolunu kapattı
09:23 Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar
09:21 Salah, Ronaldo seyrederken hat-trick yaptı! Bu performansıyla tarih yazdı
Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor Tüm sahil şeridini denizanaları sardı! Kimse elini suya sokamıyor         
10:17
Bilal Erdoğan kürsüdeyken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım Bilal Erdoğan kürsüdeyken TÜGVA'lılar bu marşı okudu: Her yerde ben varım         
10:10
"Aşkım öpeceğim" diyerek avukatı taciz eden sapık, cezadan kurtulamadı         
10:04
Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı Son dakika: Biri 10 liraya, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın yeni haftaya da rekor kırarak başladı         
09:53
Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar Erdoğan'ın 10 büyükelçi talimatına Abdullah Gül'den yorum geldi: Başka krizlerin önünü açar         
09:24
Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek Yeni bir parti daha geliyor! Binası dahil hazırlıklar tamam, Milli Yol Partisi kasımda faaliyete geçecek         
09:02
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu Gece yarısı patlayan su borusu şehrin altını üstüne getirdi! Caddeyi su bastı, haberi alan esnaf dükkanına koştu         
01:16
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak Bilim dünyası bu keşifle ayağa kalktı! Eğer mumya tahmin edilen gibiyse tarih kitapları yeniden yazılacak         
17:57
Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı Eski mağaza çalışanı, müşterilerin yaptıklarını tek tek anlattı: Kadınlar kirli iç çamaşırlarını bırakıp gidiyorlardı         
17:36
Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar Kavgaya Mali'nin kızı da dahil oldu! Ece Ronay'dan Yasmin Erbil'e çok ağır laflar         
16:24
Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Emine Ün'ün kardeşini görenler şaşırıp kalıyor! Benzerliği ve güzelliğiyle kendine hayran bıraktı         
15:36
AK Partili başkanın AK Partili başkanın "Kim varsa üye yapın çağrısına" olay olan cevap: Olmuyorlar, yalan söylüyorsunuz diyorlar         
15:25
"Mercedes'e binmek günahtır" diyen Temel Karamollaoğlu, makam aracının markası sorulunca neye uğradığını şaşırdı         
14:33
İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor İstanbul'da evlerin içerisinde geziyorlar! Öldürülen akrepler ikiye ayrılıp yaşamaya devam ediyor, tek ısırığı felç bırakıyor         
13:38
Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar Çin'in büyük planı ortaya çıktı! Yapılan koronavirüs testleriyle küresel genetik veri tabanı oluşturuyorlar         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 10:35:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kağıtspor, Balkanlar'dan madalyalarla döndü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement