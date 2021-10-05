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Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor - Son Dakika

Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor

05.10.2021 17:24
Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor, System.String[]

Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevi, 7 Ekim'de hizmete açılacak.

Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakımevi, 7 Ekim'de hizmete açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Karabük- Yenice kara yolu üzerinde yaklaşık 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen barınak ve bakımevinde, 150 hayvan kapasiteli köpek barınağı bulunuyor.

Tesiste 300 metrekare kapalı alttan ısıtmalı barınma, 200 metrekare gezinme, 40 metrekare kaloriferli ve kapalı barınma, 20 metrekare gezinme alanları ile 42 kedi kapasiteli barınak da yer alıyor.

Bakımevi, 12 anneli yavru kedi kafesi, 30 kedi kafesi, 2 ameliyathane, muayenehane, sterilizasyon ve ilaç odalarıyla 7 Ekim'den itibaren hayvanlara hizmet verecek.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Türkiye'nin en modern tesislerinden birini inşa ettiklerini belirterek, "Barınağımızda hem sokak hayvanlarının beslenmelerini ve bakımlarını yapacak hem de röntgen cihazından ultrasona kadar en ileri teknolojik cihazların bulunduğu kliniğimizde, sokak hayvanlarına ve imkanları kısıtlı vatandaşlarımızın hayvanlarına hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor
Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor
Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor
Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor
Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor

Karabük Yenice, Karabük, Köpek, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karabük'te hayvan barınağı ve bakımevi açılıyor - Son Dakika


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