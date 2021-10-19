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Karamanlı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika

Karamanlı'da Muhtarlar Günü kutlandı

19.10.2021 18:17
Karamanlı'da Muhtarlar Günü kutlandı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'un Karamanlı ilçesinde "Muhtarlar Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende konuşan Eşeler Mahallesi Muhtarı Metin Kafes, 2015'ten itibaren 19 Ekim'in "Muhtarlar Günü" olarak kutlandığını söyledi.

Köy ve mahalle muhtarlarının, mevzuatta verilen çeşitli görevleri yerine getirdiğini ifade eden Kafes, "Muhtarlık, seçimle iş başına gelen merkezi ve yerel yönetimlerin yardımcısı bir kuruluştur. Tüm muhtar arkadaşlarımız, köy, mahalle ve sokağındaki insanın huzur ve güven içinde olması için çaba sarf etmektedir." ifadelerini kullandı.

Törenin ardından, İl Genel Meclisi üyeleri İsmail Akkaya ve Celal Saygın ile muhtarlar, Kaymakam Emirhan Arıkan ile bir araya geldi.

Muhtarlar Günü, Karamanlı, Burdur, Tören, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karamanlı'da Muhtarlar Günü kutlandı - Son Dakika


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