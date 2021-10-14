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Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

14.10.2021 18:59
Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde önceki akşam kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde önceki akşam kaybolan şahsın cansız bedenine ulaşıldı.

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Hacıgelen köyünde ikamet eden Mehmet Emin Şahin (67), önceki gün akşam saatlerinde koyunlarına bakmak için çıktıktan sonra tekrar eve gelmeyince, ailesi durumu jandarmaya bildirmişti.

Son olarak Koru Hacıgelen köyünün Koru Mahallesi'nde görülen Mehmet Emin Şahin için İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile AKUT Arama Kurtarma Derneği ekipleri ve vatandaşlar arama başlatmıştı.

Talihsiz adamın cansız bedenine bugün akşam saatlerinde ulaşıldı. - ÇANAKKALE

Emin Şahin, Çanakkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika


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