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Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza - Son Dakika

Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

23.10.2021 20:32
Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

Kayseri'de iki iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira para cezası uygulandı.

Kayseri'de iki iş yerinde kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira para cezası uygulandı.

Kocasinan ilçesinde iki iş yerinde kumar oynatıldığı ihbarı alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu yerlere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, kumar oynarken suçüstü yakalanan 12 kişiye toplam 16 bin 32 lira para cezası uygulandı, kumarda kullanılan paralara el konuldu.

İşletme sahipleri hakkında ayrıca "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza

Asayiş Şube Müdürlüğü, Para Cezası, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de kumar oynayan 12 kişiye 16 bin 32 lira ceza - Son Dakika
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