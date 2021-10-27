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Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

27.10.2021 16:17
Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Kayseri- Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 250 gram sentetik uyuşturucu, 251 gram eroin ele geçirildi.

Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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