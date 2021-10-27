Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kayseri- Ankara karayolundaki uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde 250 gram sentetik uyuşturucu, 251 gram eroin ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA
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