Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi'nin ev sahipliğinde "Akademik Odalar Toplantısı" gerçekleştirildi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak ve 26 meslek odasının başkanları ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Özdemir, böyle bir organizasyon düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Sizlerle, üyelerinizle birlikte kendi faaliyet alanlarında topluma, ülkemize, milletimize fayda ve katkı sağladığında, emeklerinin ne olduğunu ve bu alanda da problemlerin neler olduğunu en iyi bilen kişilersiniz. Tabi bu kurumsal bir birikimi de beraberinde getiriyor. Millete hizmet noktasında kendi sorunlarınız sahasında tespit ettiğiniz ne varsa bizim nazarımızda sizin bu tespitleriniz ve çalışmalarınız akademik, mesleki ve bilimsel gerçekliğe dayanan hususlar olarak dikkate alınacaktır."

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol da toplantıya katılanlara teşekkür etti.

Kayseri'de "3. Turna Balığı Tutma Yarışması" yapıldı

Kayseri'nin Develi ilçesinde "3. Turna Balığı Tutma Yarışması" düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gümüşören Barajı'nda gerçekleştirilen etkinliğe amatör balıkçılar ve davetliler katıldı.

Yarışmada 212 yarışmacı baraj çevresine kamp kurarak en büyük turna balığı yakalamak ve en çok balık tutmak için ter döktü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Amatör Olta Balıkçılığı Kara Avcılığı ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Ümit Karaduman, geleneksel hale getirdikleri yarışmayı geliştirme gayretinde olduklarını aktardı.

Yarışmada dereceye girenlere ödül verildi.

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ne yoğun ilgi

Kocasinan Akademi General Emir Havacılık ve Uzay Bilimleri Teknoloji Merkezi'ni öğrenciler yoğun olarak ziyaret ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler tarafından sık ziyaret edilen merkezi son olarak Kayseri Anadolu imam Hatip Lisesi Fen Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencileri gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilimsel ve teknolojik çalışmalarla fark oluşturduklarını anlattı.

Yapılan yatırımlarla çocukları ve gençleri, geleceğin Türkiye'sine hazırladıklarını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Gençlerin daha iyi ve daha güçlü bir altyapıyla yetişmeleri için hizmete sunduğumuz Kocasinan Akademi ile fikir üreten, ufku geniş nesillerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. Büyüyen ve gelişen Türkiye'nin gelecekte neler yapabileceğinin örneklerini, vermiş olduğumuz eğitimlerle gençlerimiz, elde ettikleri başarılarla bizlere gösteriyorlar. Geleceğin teknolojisi olan ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklemiş olduğu yerli ve milli teknolojik ürünlerin üretilmesine katkı sunuyoruz. Hedefimiz, yerli ve milli sanayinin temelini oluşturabilecek mühendis ve bilim adamları yetiştirmektir."