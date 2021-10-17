Üye Girişi
Kepez'de Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Kepez'de Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı

17.10.2021 15:09
Kepez'de Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı

Antalya'nın Kepez ilçesine yapılan Orhan Gazi Kütüphanesi hizmete girdi.

Antalya'nın Kepez ilçesine yapılan Orhan Gazi Kütüphanesi hizmete girdi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Orhangazi Semt Konağı'nda düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhuriyetin 100. yıl hedefleri kapsamında ilçeye 16 kütüphane kazandırma sözü verdiklerini ve bunun 8'ini hayata geçirdiklerini belirtti.

Kütüphanelerin saat 10.00 ile 22.00 arasında açık kaldığını aktaran Tütüncü, "Çocuk ve gençlerimiz son derece güzel bir ortamda kitapla, bilgiyle buluşuyor ve ders çalışıyorlar. Burası, Türkiye'ye örnek yeni bir sosyal projenin de başlangıcının fitilinin ateşlendiği bir yer olacak." ifadesini kullandı.

İleriki günlerde Gülveren kentsel dönüşüm alanında da bir kütüphane açacaklarını belirten Tütüncü, aynı anda 2 bin öğrencinin ders çalışabileceği, etkinlik yapabileceği bir kütüphane olacağını bildirdi. 6 bin 500 metrekare kapalı alana ve 1 milyondan fazla kitap kapasitesine sahip bir kütüphane inşa edeceklerini anlatan Tütüncü, şunları kaydetti:

"Yaptığımız eserlerin kıymeti uzun yıllar içerisinde hissedilecek, yaşanacak. İşte bu eserlerin en başında da bana göre kütüphaneler ve Kepez'in bilim merkezleri geliyor. Büyük bir mutluluk içerisinde, büyük bir heyecan içerisinde bu kütüphaneleri hizmete açıyoruz, açmaya da devam edeceğiz. Kepez'de eserlerimiz konuşmaya devam edecek."

Ayrıca Tütüncü, ileriki günlerde Şafak Mahallesi'nde Kepez Evi'ni de hizmete açacaklarını bildirdi.

Açılışta öğrenciler tarafından mini konser verildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kepez'de Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda! 14:55 Eski nişanlısını önce tehdit etti, sonra benzin döküp motosikletini yaktı! Olay anı saniye saniye kameralarda! Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor 14:52 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi 14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu 14:09 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi 13:26 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi İddialar üzücü! 12:48 İddialar üzücü! "Derneğe bağış yapacağız" deyip para toplayan ödül töreni yetkilileri sırra kadem bastı
12:29 "Bir sürtük için aileni bıraktın" diyen Wanda Nara, Icardi'den neden ayrıldı? İşte yaşanan olaylar Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu 11:59 Küre dünya haritası üzerinde Afganistan'ı bulamayan Taliban üyesi dünya gündemine oturdu

Son Dakika Haberleri
14:52 Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum
14:51 Genç kadın, erkekleri aşağılayarak binlerce dolar para kazanıyor
14:50 Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro
14:50 İstanbul'da bir taksici, tartıştığı sürücüye küfürler savurup aracı tekmeledi
14:11 Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı öncesi yıldız oyuncu Hamsik tesisten ayrıldı
14:08 Son Dakika: Bakan Koca açıkladı! 100 bin kişide görülen haftalık vaka haritasında Zonguldak, 551,76 ile en fazla vakanın görüldüğü il oldu
13:26 Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı
13:25 Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi
13:10 Daha önce hiç fark etmemiş! Sandviç yerken kanser olduğunu öğrendi
12:45 Son Dakika: Erdoğan "ABD'den F-16 talep edildi mi?" sorusunu cevapladı: ABD'nin böyle bir teklifi oldu
Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar Yunanistan ile 5 yıl süreli anlaşma imzalayan ABD'nin gizli planı deşifre oldu! Ege'deki adalarda üs kuracaklar         
14:55
Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum Survivor Nagihan'dan ilginç itiraf: Kuzenimle evlenmemek için sporcu oldum         
14:53
Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro Son Dakika: Galatasaray'ın Konyaspor 11'i netlik kazandı! İşte Terim'den cesur kadro         
14:51
Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı Manavgat Şelalesi'nde hareketli dakikalar! Önce kadın, sonra sevgilisi atladı         
14:16
Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı Fuhuş ve uyuşturucu partisinde yakalanmıştı! O hakem, Beşiktaş'ın maçına atandı         
13:27
Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var Son Dakika! Erdoğan: Son dönemde ortaya atılan anketlerde millete psikolojik operasyon çabası var         
12:56
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yaptığı çağrıya sert tepki verdi: Haydi bakalım ne yapacağını göreceğiz         
12:44
İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular İstanbul'un ortasında fare dehşeti! Bebeklerinin beşiğinde görünce, gece yarısı evlerini terk edip, arabada uyudular         
12:24
Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi Kazı kazandan 200 lira kazandığını zannedip bayiden parasını isterken, 200 bin lira kazandığını öğrendi         
11:13
ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış ORC Araştırma'dan önemli Z kuşağı anketi! Birinci parti ile ikinci arasında fark açılmış         
10:33
Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı Yetişkin film yıldızı Emily Willis, köpekle cinsel ilişkiye girdiğini iddia eden arkadaşlarına dava açtı         
10:29
Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu Ümit Karan ve kardeşi arkadaş kurbanı oldu! 1 milyon 700 bin lira kaptırınca savcılığa koştu         
10:11
Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu Fatih Altaylı, Galatasaray'a geri döndü! Döner dönmez çok sert konuştu         
10:07
ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı ABD'ye yapılan F-16 teklifi sonrası Türkiye'den önemli hamle! 9 uçağın modernizasyonu milli imkanlarla sağlandı         
10:06
Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı Şarkıcı Ece Seçkin konser sahnesine sütyensiz çıktı         
23:57
Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var Bakan Koca: Belirtileri koronavirüse benzeyen enfeksiyonlarda ciddi artış var         
21:01
"İzban kekosu" denilerek aşağılanan genç Kim Milyoner İster programına katıldı         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2021 15:14:08. #1.13#
SON DAKİKA: Kepez'de Orhan Gazi Kütüphanesi açıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement