KIZKALESİ'NDE TARİHİN İZLERİ GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR - Son Dakika

MERSİN'in simgesi olan ve önemli bir turizm potansiyeli bulunan Kızkalesi'nde tarihin izleri yürütülen çalışmalarla gün yüzüne çıkıyor. Mersin Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Mersin Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım'ın bilimsel danışmanlığında Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Kalesi'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Prof. Dr. Ahmet Murat Gizir, Mersin Müze Müdürü Songül Ceylan Bala, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Candan Ülkü, Doç. Dr. Deniz Kaplan ve Öğr. Gör. Dr. Ulus Tepebaş ile birlikte kalede gerçekleştirilen kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı.

Mersin Üniversitesi olarak bölgedeki bütün kazı alanlarında aktif olarak yer aldıklarını vurgulayan Rektör Çamsarı, Kızkalesi'nde gerçekleştirecekleri projelerle de Mersin turizmine katkı sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Rektör Çamsarı, "Bugüne kadar burada tam bir kazı ve restorasyon çalışması yapılmadı. Biz de hem deniz ve hem de kara kalesiyle ilgili bir proje yapmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan da destek alırsak, burada kazı çalışmaları yoğun bir şekilde başlayacak. Üniversitemiz, bölgedeki bütün kazı alanlarında aktif olarak yer alıyor ve bununla da gurur duyuyoruz. Kızkalesi'ndeki çalışmaların da Üniversitemiz bünyesinde devam etmesini istiyoruz. Bu noktada da hem yerel belediyelerimizden hem de bölge halkından destek bekliyoruz. Çalışmalar sonucunda Mersin'in bir turizm merkezi olacağına eminiz" dedi.

'KALEYİ SAĞLAMLAŞTIRACAĞIZ'

Kızkalesi'nin kara uzantısı olan Korykos Kalesi'ndeki kazı çalışmalarının bilimsel danışmanlığını yürüten Fen-Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım, "Korykos Antik Kenti, Helenistik dönemde güçlenmeye başlayan bir yerleşim alanı. Kara tarafındaki kalenin bulunduğu yer kentin liman girişi. 11. yüzyılın sonuna geldiğimizde Bizans döneminde bir kale inşa ediliyor ve kale Kilikya Ermeni Krallığı zamanında daha da güçlendiriliyor. Amacımız, geçirdiği savaşlar ve zamanın yol açtığı tahribatı ortadan kaldırarak kaleyi sağlamlaştırmak ve yeniden turizme kazandırmak" dedi.

'TURİZM POTANSİYELİ DAHA ÜST NOKTALARA ÇIKACAK'

Kızkalesi'nin Mersin'in simgesi olduğunu ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Şener Yıldırım, "Kalede ilk kez geçtiğimiz yıl dış ve iç surlarda Müze Başkanlığı tarafından bir kazı çalışması yapıldı. Bu yıl da yine Müze Başkanlığı tarafından yürütülen ve benim de bilimsel danışmanlığımı yaptığım bir kazı çalışması yapılıyor. Kısa süre çalıştık ve bu sezonu tamamladık. Önümüzdeki yıl çalışmalara devam edeceğiz. Orta vadede ise kalede hem sağlamlaştırma çalışmaları hem de kazı çalışmaları devam edecek. Kızkalesi, Mersin'in simgesi ve biz de burayı bir açık hava müzesi haline getirip, kentin turizm potansiyelini daha üst noktalara çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.