Kocaeli'de otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobiliyle bariyere çarpan alkollü sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden Hacı A. idaresindeki 34 CSN 660 plakalı otomobil, Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde yol ayrımında bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerince yapılan incelemede, 16 promil alkollü olduğu belirlenen sürücüye, sağlık ekipleri ayakta müdahale etti.

Sürücünün ehliyetine el koyan ekipler, Hacı A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira idari para cezası uyguladı.