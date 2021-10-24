Kontrolden çıkan otomobil büfeye daldı, facia ucuz atlatıldı - Son Dakika

Amasya'da kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki büfeye daldı. Sürücü, yanındakiler ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlatırken, büfede müşteri olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Muhammed Batuhan K. yönetimindeki 06 UBC 85 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı, ardından hızla Erdem Kutbay'ın işlettiği büfeye daldı. Cam çerçeveyi kıran otomobil dolapları önüne katarak tezgaha çarparak durabildi. Sürücü, yanındaki 2 kişi ve büfe sahibi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza anından büfede müşteri bulunmadığını belirterek yaşananları anlatan Kutbay, "İçeride oturuyordum. Otomobil birden büfeye daldı" diye konuştu.

Kaza yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil yapılan incelemenin ardından çıkartılarak çekiciye yüklenerek götürüldü. Büfeden yola saçılan ürünleri ise vatandaşlar ve polisler topladı.

(Murat Çelik/İHA)