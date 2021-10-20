Konya'da çıkan yangında kedi yavrusunu itfaiyenin dikkati kurtardı - Son Dakika

Sağlık durumu iyi olan kedinin kontrollerin ardından sahibine teslim edileceği bildirildi.

Bu sırada itfaiye ekiplerinin dikkati sonucu evdeki kedi yavrusu yanmaktan son anda kurtarıldı.

Mahalledekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüldü.

Muradiye Mahallesi'nde tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya 'nın Seydişehir ilçesindeki bir evde çıkan yangında, alevlerin arasında kalan kedi yavrusunu itfaiye ekipleri son anda kurtardı.

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