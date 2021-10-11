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Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat - Son Dakika

Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat

11.10.2021 11:28

Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat Türkiye'de, son aylarda, kripto para borsası mağdurları artmaya devam ediyor.

Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat

GAZİANTEP - Türkiye'de, son aylarda, kripto para borsası mağdurları artmaya devam ediyor. Gelişen teknolojiyle cepten çıkan para, sanal hale geldi. Sanal paraların çoğalmasıyla da dolandırıcılık olayları da her geçen gün artmaya başladı.

Son olarak Gaziantep'te yaşayan ve ticaretle uğraşan bir vatandaş, ABD merkezli ünlü bir Kripto Para Borsası Sitesine 54 bin dolar yatırarak sisteme giriş yaptı. 54 bin dolar yatırdığı hesabının bakiyesinin 1 milyon 300 bin dolar olduğunu görünce parayı çekmek isteyen mağdur hesabının bloke edildiğini öğrenince site yönetimiyle iletişime geçti. Kendisine, 'hesabın bloke edilmiş, yeni şifre alman lazım' cevabı gelmesiyle parasını almak için yeni şifreye 10 bin dolar yatırdı. Parayı yatırmasına rağmen işlem yapamayan mağdur yeniden irtibata geçti. Bu sefer de 20 bin dolar isteyen site yönetimin talimatıyla parayı yatırdı. Parasını yine çekemeyince yeniden iletişime geçtiğinde 30 bin dolar daha istenmesi üzerine dolandırıldığını anladı. Mağdur vatandaş yaptığı araştırma sonucu, para yatırdığı sitenin gerçek siteyle birebir klonlanmış Kripto Para Borsası sitesi olduğunu anlayarak konuyu avukatıyla yargıya taşıdı.

Mağdur vatandaşın dosyasına bakan Avukat Mehmet Okan Sarrafoğlu, klonlanmış sistemin nasıl işlediğine dair bilgiler verdi.

"Ülkemizde kripto para olarak değil varlık olarak tanınıyor"

Türkiye'de, kripto paraların lisansının olmadığını sadece varlık olarak kabul edildiğini belirten Avukat Sarrafoğlu, "Bankaların lisansı vardır fakat kripto para borsasının lisansı yoktur ve bizim ülkemizde kripto para, para olarak kabul edilmemiştir, varlık olarak kabul edilmiştir. Burada dolandırıcılık olarak ta 4 çeşit sistem görülüyor, ben bunlardan en rövanşta olanından bahsedeceğim. Kripto para borsalarının sitelerinde dolandırıcı olan tarafta site gerçek oluyor, site üzerinden yapılan işlemlerde gerçek lakin yazılımı çok iyi bilen kişileri, hackerler bu gerçek sitelerin arkasında sahte siteler kuruyorlar ve yapılan işlemler gerçek olsa bile yatırılan paraların hepsi arkada kurulan sahte siteler üzerinden gerçekleşiyor" dedi.

"Site gerçek işlem sahte"

Sitelerin güvenilir ve gerçek sitelere benzetildiğini ama yapılan işlemlerin sahte siteler üzerinden gerçekleştiğini kaydeden Sarrafoğlu, "Benim müvekkilim tarafından toplamda 54 bin dolar civarında bir para yatırılıyor, Amerika'daki güvenilir, herkesin işlem yaptığı siteye. Fakat müvekkilim o siteler adına açılmış sahte hesapların ağına düşmüştü. Yaptığı işlemler tamamen sahte sitelerde dönmüş fakat kendisi gerçek sitede olduğunu zannetmiş. Buradaki parayı hemen çekmiyor, değerlendiriliyor ve bu para 1 milyon 300 bin dolar olduğunda müvekkilim parayı çekmek istiyor fakat hesabının bloke olduğunu görüyor" ifadelerini kullandı.

"Yeni şifre için para istiyorlar"

Parasını çekemeyen mağdurun siteyle kurduğu irtibat sonrası kendisine, 'şifre çalınmış ya da kayıp açılamıyor yeni şifre almamız lazım" cevabı verdiğini kaydeden Sarrafoğlu, dolandırıcılık sürecinin bu aşamadan sonra başladığını kaydetti.Müvekkilinden yeni bir şifre açmak için yeniden paralar istendiğini belirten Avukat Sarrafoğlu, "Yeni şifre için 10 bin dolar önden para istiyorlar ve müvekkilim 'denize düşen yılana sarılır' misali bu 10 bin doları gönderiyor. Kısa süre sonra tekrar iletişim kurup aileden referans kişi istiyorlar ve 20 bin dolar isteniyor buda yatırılınca tekrar iletişim kurulduğunda çeşitli aksaklıklardan dolayı bir sıkıntı var son bir 30 bin dolar yatırın bu sefer paranızı alacaksınız diyorlar ve müvekkilim artık duruyor yatırmaktan vazgeçiyor" şeklinde konuştu.

Parayı kurtarmanın hukuki yolları olduğunu ifade eden Sarrafoğlu, bunun için sitenin kullandığı İP adresinin öenmli olduğunu söyledi. Sarrafoğlu, "Dolandırıcı İP adreslerinin görüldüğü ülkelerde bulunuyorsa, uzman avukatlar, savcılık ve SİBER Suçlar Birimleriyle iletişime geçilip karşı tarafın mali şubesiyle işlemi takip edip çözümü sağlanıyor.

Fakat kişi Hindistan da yaşıyor ama Amerikan siteleri üzerinde bu sahtekarlık işlerini yürütüyorsa o zaman işler zorlaşıyor" dedi.

Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat
Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat

Kripto Para, Türkiye, Kripto, dolar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kripto parada klonlanmış sitelere dikkat - Son Dakika


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