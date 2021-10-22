Küçükçekmece düşürülen 70 bin TL polisin 14 günlük çalışmasıyla bulundu - Son Dakika

Küçükçekmece'de, bankadan çıkan şahsın zarf içinde düşürdüğü 70 bin lirayı alan kadın, polis ekiplerince tespit edildi. Küçükçekmece polisinin 2 haftalık çalışmasıyla parası bulunan para sahibine teslim edildi. Şahsın parayı düşürdüğü ve kadının aldığı anlar güvenlik kameralarına yansırken parası bulunan şahıs, polis ekiplerine teşekkür etti.

Olay, 2 hafta önce Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bankaya giden Hakan Arslan isimli vatandaş bankadan çekip zarfın içine koyduğu 70 bin TL'yi, montunu iç cebine koydu. Bir süre kaldırımda ilerleyen Arslan, parayı düşürdü. Bu sırada kaldırımda yürüyen D. K, isimli kadın para dolu zarfı görüp kontrol ettikten sonra parayı alıp uzaklaştı.

Onlarca kamera izlendi, parayı alan kadın tespit edildi

Dakikalar sonra paranın olmadığını fark eden Hakan Arslan önce çevredekilere sordu, ardından Sefaköy Polis Merkezine giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, olayın yaşandığı çevredeki güvenlik kameralarına baktı. Bir kadının parayı aldığını gören polisler, incelemeyi sürdürdü. 2 hafta boyunca titiz çalışmayla onlarca kamera inceleyen Küçükçekmece İlçe Emniyetine bağlı polis ekipleri, kadının gittiği yerleri belirleyerek adresini tespit etti.

Adresi belirlenen kadının evine giden polisler, paranın onda olup olmadığını sordu. D. K., paranın kendisinde olduğunu ancak harcamadığını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, kadını paralarla birlikte karakola götürdü. Polis ve avukat eşliğinde sayılan paraların tam olduğu belirlenirken, ifadesi alınan D.K. İsimli kadın savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Daha sonra polis ekipleri, parayı kaybeden Hakan Arslan'a ulaşarak karakola gelmesini söyledi. Karakola gelen Arslan, düşürdüğü 70 bin TL'yi teslim aldı.

"Küçükçekmece polisine teşekkür ederim"

Parayı teslim aldıktan sonra karakol çıkışında konuşan Hakan Arslan, "Bir 14 gün önce Sefaköy'de bankadan para çektikten sonra iç cebime koymuştum aynı bu zarfı. Düşürmüşüm şişkinliği fark ettim. Bayan almış orada sağ olsun. 14 gün içinde çok titiz ve profesyonel bir çalışma sonucu kadın kamera kayıtlarından izlenerek yakalandı. Küçükçekmece Sefaköy Polis Merkezine çok teşekkür ederim. Türk Emniyeti'ne çok teşekkür ederim çok başarılı bir operasyon yaptılar. Paramı aldım, kadın evinde saklıyormuş. Paramın içinden almış ve aynen saklamış" dedi. - İSTANBUL