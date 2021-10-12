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Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi - Son Dakika

Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi

12.10.2021 14:12
Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi

Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları (THY) ve Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu oldu.

Kuveyt Türk, Türk Hava Yolları (THY) ve Mastercard ile yaptığı anlaşmayla Miles&Smiles ortaklığına dahil olan ilk katılım finans kuruluşu oldu.

Kuveyt Türk'ün, Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığı anlaşma Sabancı Müzesi The Seed'de gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı.

Basın toplantısında konuşan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, " Türkiye'nin öncü katılım finans kuruluşu olarak katılım finans sektöründe bir ilki daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlklerimizi bu sefer havacılık sektörüne taşıyoruz. Türk Hava Yolları ve Mastercard ile yaptığımız iş birliği sayesinde, Miles&Smiles'ın ayrıcalıklı dünyasının güçlü oyuncularından biri, katılım finans dünyasının ise ilk temsilcisi olmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığı, katılım finans sektörünün ve Kuveyt Türk'ün ulaştığı aşama bağlamında anlamlı ve kıymetli buluyoruz. Yapılan anlaşmanın ve birlikteliğin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." diye konuştu.

"İlkleri gerçekleştirerek Miles&Smiles ortaklığına dahil oluyoruz"

Bireysel ve tüzel müşterilerin hizmetine sunulacak olan Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarıyla, her yolculuğun iz bırakan anlamlı bir deneyime dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini vurgulayan Uyan, "Bireysel ve tüzel müşterilerimize sunacağımız Miles&Smiles kredi kartlarının yanı sıra sektörde bir ilki gerçekleştirerek mil kazandıran banka kartı da hazırladık. Ticari müşterilerimiz için sunacağımız Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla da farkımızı ortaya koyuyor ve burada da sektörde bir ilki hayata geçiriyoruz.

Miles&Smiles Business kartımızı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek. Ayrıca kartımız firmaların ortak ve çalışanlarına yönelik ana karta bağlı ek kartlarla mil kazandıran yapısıyla da öne çıkacak. Düzenleyeceğimiz kampanyalarla müşterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarına en uygun faydaları sağlayacağız. Miles&Smiles ortaklığına, ilkleri gerçekleştirerek katılmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Bu ortaklığımızın hem finans hem de havacılık sektörüne yeni bir soluk getirmesini temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

"Üyelerimiz yeni anlaşmadan büyük memnuniyet duyacak"

Türk Hava Yolları Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ise kuruldukları günden bu yana daha iyisini gerçekleştirme hedefiyle yolcularına seyahatlerinde güven ve konforun yanında kusursuz bir seyahat deneyimi sunmak için çalıştıklarını söyledi. Miles&Smiles programı hakkında bilgi veren Olmuştur, şunları söyledi:

"1989 yılında hayata geçirdiğimiz sadakat programımız Miles&Smiles, bugün 13 milyon üyesi, 200'den fazla program ortağı ve Star Alliance gücü ile dünyanın en iyilerinden biri olarak büyümeye devam ediyor. Miles&Smiles üyelerimize sadece uçuş esnasında değil, hayatın her anında avantaj sunuyoruz. 13 farklı sektördeki ayrıcalıklar ile Mil kazandırıyor, ödül biletler ile tekrar uçuşlarımızda ağırlıyoruz. Bugün, Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu Türk Hava Yolları'nın sadakat programı Miles&Smiles'ın ve ülkemizin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın program ortaklığını duyurmaktan mutluyuz. Her iki markanın ortak müşterisi olan üyelerimizin bu anlaşmadan büyük bir memnuniyet duyacağına inanıyorum."

Sektörde bir ilk; Mil kazandıran banka kartı

Miles&Smiles Kuveyt Türk kartlarını kullanan bireysel ve tüzel müşteriler, THY ve program ortağı hava yolu firmalarıyla yapacakları uçuşlardan ve alışveriş harcamalarından mil kazanacak. Biriktirdikleri Millerle Türk Hava Yolları ve program ortağı hava yolu firmalarının uçuşlarında kullanmak için 'ödül bilet' ve Türk Hava Yolları uçuşlarında kullanabilecekleri 'refakatçi bileti' alabilecek olan Miles&Smiles Kuveyt Türk müşterileri, ayrıca anlaşmalı program ortaklarında mil harcayabilecek ya da ücretsiz kabin yükseltme hizmetinden yararlanabilecek.

Kuveyt Türk, normalden yüzde 10 daha fazla mil kazanma imkanını banka kartı müşterilerine sunacak. Müşterilerin daha kolay ve daha fazla mil kazanacağı bir kurguya sahip olan Miles&Smiles Kuveyt Türk kartları, seyahati kolaylaştıran lounge hizmetleri, ücretsiz seyahat sigortası ve otopark hizmetlerinin yanı sıra sonradan sunacağı vade farksız taksit imkanıyla da müşterilerinin yanında olacak.

Business kartı ticari firmalar da kullanabilecek

Kuveyt Türk, ticari müşterilerine sunacağı Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kredi kartıyla sektörde bir ilki hayata geçiriyor. Miles&Smiles Kuveyt Türk Business kartı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek. Ayrıca kart, firmaların ortak ve çalışanlarına yönelik ana karta bağlı ek kartlarla mil kazandıran yapısıyla da öne çıkacak. Böylece, şirket adına yapılacak harcamalar ek kartlarla yönetilebilecek ve yapılan harcamalardan mil puan kazanılabilecek. Kazanılan milleri, ana kart veya ek kart kullananlar uçuşlarında ya da diğer ihtiyaçlarında değerlendirebilecek. Business kredi kartı, ticari müşterilerin şirket harcamalarına ek olarak günlük ihtiyaçları da düşünülerek yüksek mil kazanım oranlarıyla dikkati çekecek.

Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi
Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi
Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi
Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi
Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi
Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi

Türk Hava Yolları, Kuveyt Türk, Türkiye, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuveyt Türk ve THY güçlerini Miles&Smiles ile birleştirdi - Son Dakika


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