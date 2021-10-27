21 sanatçıya ait 100'den fazla Türk sanat eseri sanatseverlerle buluştu - Son Dakika

İngiltere'nin başkenti Londra'nın önemli modern sanat müzelerinden Saatchi Galeri'de, 21 sanatçıya ait 100'den fazla Türk sanat eserinin tanıtıldığı serginin açılışı yapıldı. Dünyanın dört bir yanından 21 sanatçının eserlerini bir araya getiren ve Renko London'ın organizatörlüğünde hazırlanan "TA London/Turkish Art Week" etkinliği kapsamında düzenlenen sergide ressam, heykeltıraş ve fotoğraf sanatçılarının eserlerine yer verildi. Serginin açılışına Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın da katıldı.