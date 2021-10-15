Lübnan'da 2 gün önce düşen eğitim uçağının enkazı ile 2 mürettebatın cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Lübnan'da 2 gün önce düşen eğitim uçağının enkazına ve içindeki 2 mürettebatın cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.
Lübnan ordusu, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Cubeyl açıklarında düşen eğitim uçağını arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bir yazılı açıklama yayınladı.
Açıklamada, 13 Ekim'de düşen Cessna-172 tipi sivil eğitim uçağının enkazı ile 2 mürettebatın cesetlerinin bulunduğu kaydedildi.
Uçağa, Cubely ilçesindeki Akdeniz kıyısındaki Halat sahilinden yaklaşık 1200 metre uzaklıkta ve 30 metre derinlikte ulaşıldığı aktarıldı.
Kaynak: AA
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