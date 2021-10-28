Maden işçisi göçükten 5 saat sonra sağ kurtarıldı - Son Dakika

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen göçükte bir işçi göçük altında kaldı. Göçükten 3 işçinin kaçarak son anda kurtuldukları öğrenildi. 5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından sağ kurtulan işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay 06.30 sıralarında TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Yerin -485 ila -560 kodlarında yapılan çalışma sırasında Hasan Uğuz isimli maden işçisi göçük altında kaldı. İşçi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu ve GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil maden ocağının girişine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Maden işçisi bulunduğu yerden kurtarılarak ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu işçinin ambulansa alındıktan sonra ambulansa binerek yakından ilgilendi.

İHA'ya konuşan GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, olayı şöyle anlattı:

"485-560 arasında mekanize kazı çalışma ayağımızda ufak bir tavan çekmesi arında boşalma olmuş. Arkadaşımız da gelen postanın altında sıkışmış. 4 arkadaşmışlar. 3'ü postaya yakalanmadan oradan ayrılmış. Bir arkadaşımız sıkışmış. Kurumumuzda çalışan arkadaşlarımızın el birliğiyle sağ salim güvenli bir şekilde aldılar."

(Onur Altındağ - Sertaç Özdemir-İHA)