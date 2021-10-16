Kandemir'in cenazesi, otopsi için Alaşehir Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Soğuksu Mahallesi'ndeki Pazar Camisi yanında bulunan tuvaletlerin önünde sandalyede oturan kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Manisa 'nın Alaşehir ilçesinde bir caminin tuvaleti önündeki sandalyede baygın vaziyette bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Son Dakika › Güncel › Manisa'da bir kişi, sandalyede otururken hayatını kaybetti - Son Dakika

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