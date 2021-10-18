Marco Polo ve İbn-i Batuta'nın yolculukları CRR'de konser olarak müzikseverlerle buluşacak - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'unda müzikseverler, 21 Ekim'de Orta Çağ'ın iki büyük seyyahından biri olan Marco Polo'nun, 26 Ekim'de ise İbn-i Batuta'nın izinde müzik yolculuğa çıkacak.

Akdeniz müzik geleneğinin önemli topluluklarından "En Chordais" ve "Constantinople", Marco Polo'nun seyahatleri olarak bilinen orta çağ kitabı "Le Livre des Merveilles"den esinlenerek disiplinler arası bir performans hazırladı.

Gezginin anısına hazırlanan bu performansta, yeni müzik eserlerinin yanı sıra tarihi ve görsel malzemeler yer alıyor.

"Marco Polo'nun Müzikal Yolculukları" konserindeki eserler ayrıca Venedikli Polo'nun yolculuğundan, geçtiği topraklar ve o topraklar üzerindeki müzik kültüründen alınan ilhamla oluşturuldu.

Programda aynı zamanda İpek Yolu'nun farklı dillerde tarihi haritaları, tarihi yazılar ve hat sanatlarından oluşan arka plan, sahnede icra edilen müziği tamamlayacak.

Sahnede gravürler, manzara görüntüleri ve çeşitli dillerdeki tarihi el yazmaları Kyriakos Kalaitzidis'in orijinal kompozisyonları yer alacak.

CRR, 26 Ekim'de ise eski müziklerin anlatıcısı olarak tanınan, Katalan müzisyen Jordi Savall'i ağırlayacak. Savall, dinleyicilere dünyayı Marco Polo'dan daha fazla adımlamış bir başka seyyah olan İbn Battuta'nın hikayesini anlatacak.

Savall'e konserde, Battuta'nın yolculuğu süresince ziyaret ettiği kültürlerden konuk müzisyenler eşlik edecek.