Mardin 1969 Spor Kulübü yönetimi basın mensuplarıyla bir araya geldi - Son Dakika

Mardin 1969 Spor Kulübü yönetimi kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Nasır Duyan, Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan ve Yönetim Kurulu üyesi Rıdvan Aşar kulüp binasında düzenlenen programda basın mensuplarıyla görüştü.

Duyan, Mardin 1969 Sporu Kulübünün sahiplenilmesi gerektiğini söyledi. Sıkıntıları bulunan bir kulübü devraldıklarını mütevazi bir bütçeyle takımı kurduklarını dile getirerek, iyi bir ekibe sahip olduklarını belirtti.

"Teknik ekibimize ve futbolcularımıza güveniyoruz. Mardin halkının bizden büyük beklentileri var." diyen Duyan, ellerinden gelen gayreti göstereceklerini aktardı.

"Mardin 1969 Spor Kulübü'nü bir üst tura çıkaracağız." ifadesini kullanan Duyan, destekleri için Vali Mahmut Demirtaş ve eski Mardin milletvekili Süleyman Bölünmez'e teşekkür etti.

Mardin 1969 Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Cebrail Aslan da icralık bir kulübü devraldıklarını, icralar kaldırılana kadar transfer yapamadıklarını, büyük fedakarlıklar yaptıklarını söyledi.

Yönetim Kurulu üyesi Rıdvan Aşar da zorlu süreci atlattıklarını, kulübün borcunun kalmadığını belirtti