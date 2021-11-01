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Meram'da altyapı sezonunun açısından önceki yıllardan daha verimli - Son Dakika

Meram'da altyapı sezonunun açısından önceki yıllardan daha verimli

01.11.2021 15:53
Meram'da altyapı sezonunun açısından önceki yıllardan daha verimli

Meram'da 2021 yılında da yoğun bir çalışma sergileyen Meram Belediyesi, Çayırbağı Caddesi'nin bir kilometrelik bölümünü yeniledi.

Meram Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü asfaltlama ve altyapı çalışmalarına, sezonun sonuna yaklaşılırken ara vermeden devam ediyor. Meram Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Çayırbağı Caddesi'nde de başlattığı asfalt yenileme çalışmalarını tamamladı. Caddenin yaklaşık bir kilometrelik kısmını yenileyen ekipler, 3 bin 794 metrekare parke, 1942 metre bordür ve 885 metre oluk döşeyerek mahalleyi rahat, konforlu ve modern ulaşıma kavuşturdu.

"MERAM'DA MODERN VE KONFORLU BİR ULAŞIM İÇİN…"

Meram'daki yaşam standardını yükseltmek adına 2021 yılını da yüksek tempoda bir çalışma ile geçirdiklerini söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu kapsamda yakın uzak tüm mahallelerin daha modern ve konforlu yollara kavuşması adına ilçenin dört bir yanında yoğun bir çalışma sergilediklerini ifade etti.

"BU YIL BEREKETLİ BİR SEZON OLDU"

Çayırbağı Mahallesi'nde yoğun olarak kullanılan ve önemli ulaşım noktalarından olan caddede sezon bitmeden çalışmalarını tamamladıklarını belirten Başkan Kavuş, "Yeniden hizmet vermeye başlayan cadde ulaşım açısından daha konforlu hale geldi. Pek çok açıdan olduğu gibi asfaltlama çalışmaları bakımından da 2021 yılı Meram için verimli bir yıl oldu. Asfalt çalışmalarının yanı sıra yeni açılan yollar, parke, bordür, tretuvar, tamir ve bakım işlerinde daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yılı da hedeflerimizin önünde tamamlıyoruz inşallah. Meram'ın farklı noktalarında devam eden yol yapım ve yenileme çalışmalarımızı hava şartları müsaade ettikçe devam ettireceğiz. Hemşehrilerimize yol yapım çalışmaları boyunca gösterdikleri sabır, anlayış ve hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Yenilenen Çayırbağı Caddesi hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Meram'da altyapı sezonunun açısından önceki yıllardan daha verimli

Fen İşleri Müdürlüğü, Meram Belediyesi, Meram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Meram'da altyapı sezonunun açısından önceki yıllardan daha verimli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meram'da altyapı sezonunun açısından önceki yıllardan daha verimli - Son Dakika
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