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Merkel: Afganistan'da 40 milyon insanın kaosunu izlemek uluslararası toplumun amacı olamaz - Son Dakika

Merkel: Afganistan'da 40 milyon insanın kaosunu izlemek uluslararası toplumun amacı olamaz

12.10.2021 18:35
Merkel: Afganistan'da 40 milyon insanın kaosunu izlemek uluslararası toplumun amacı olamaz

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da ekonomik bir çöküşün uluslararası yardımla önlenmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da ekonomik bir çöküşün uluslararası yardımla önlenmesi gerektiğini söyledi.

Merkel, Afganistan konulu G20 Olağanüstü Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Ne elektrik sağlanamadığı ne de bir finansal sistem olmadığı için Afganistan'da 40 milyon insanın kaosa düştüğünü izlemek, uluslararası toplumun amacı olamaz ve olmamalı." dedi.

Afganistan'da finansal sistemin çökmesinin kimseye bir fayda sağlamayacağına dikkati çeken Merkel, "O zaman insani yardım da artık sağlanamaz." diye konuştu.

Başbakan Merkel Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası'na Afganistan'daki finansal sistemin çökmesini önlemede büyük görevler düştüğünü ifade etti.

Alman Başbakan terörle mücadelenin önemine dikkati çekerek, Afganistan'ın dış dünyaya tehdit oluşturmaması gerektiğini vurguladı.

Angela Merkel Afganistan'daki mevcut Taliban hükümetinin toplumun tüm kesimlerini yeterince temsil eden bir yapıda olmadığını ifade ederek, Almanya için henüz, Taliban'ın tanınmasının masada olmadığını kaydetti.

Merkel, yine de Taliban ile temas halinde olmanın önemini vurguladı.

Angela Merkel, Afganistan, Taliban, Almanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Merkel: Afganistan'da 40 milyon insanın kaosunu izlemek uluslararası toplumun amacı olamaz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkel: Afganistan'da 40 milyon insanın kaosunu izlemek uluslararası toplumun amacı olamaz - Son Dakika
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