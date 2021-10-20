Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor - Son Dakika

Mersin'de 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağı esnafın desteğiyle boyanıyor

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağının renginin yenilenmesi için boyama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde 22 dönümlük araziye işlenen Türk bayrağının renginin yenilenmesi için boyama çalışması başlatıldı. Kelceköy Mahallesi Sarıtaş mevkisindeki arazide bulunan Türk bayrağının renginin solması nedeniyle 6 Ekim'de başlatılan çalışmalar, Mut Belediyesi ve gönüllü esnafın desteğiyle yürütülüyor. Türk bayrağını boyama çalışmalarının ay sonunda tamamlanması planlanıyor. Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, yazılı açıklamasında, bayrağa sahip çıktıklarını belirterek, "22 dönümlük büyüklüğüyle dünya rekorunu elinde bulunduran, zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağımızı ilçemizde sergiliyoruz. Türk bayrağımızı boyamaya başladık. Bu gayretimize ilçe esnafımız kayıtsız kalmayarak boyama çalışmalarına katkı verdi. Bu hizmete el ve gönül veren, destek olan bütün hemşerilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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