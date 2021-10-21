Mersin'de fuhuş operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

MERSİN'de polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte fuhuş yapan, yaptıran, aracılık ve yer temin eden şüphelilerin yakalanmasına yönelik 12 Ekim sabahı operasyon düzenledi. Çok sayıda ekibin katılımıyla 13 adrese eş zamanlı baskın yapıldı, 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 11 cep telefonu,6 flash bellek, 1 ruhsatsız tabanca,1 şarjör ile 13 mermiye el konuldu.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin fuhuş yapmaya gittiği İstanbul Malatya ve Kayseri 'de 108 kişinin ifadesine başvuruldu, fuhuş yaptıran 31 kadının da ifadesi alındı. Bu kadınlardan yabancı uyruklu 13'ü sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.