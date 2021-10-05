MERSİN'DE HURDA FABRİKASINDA YANGIN -2 - Son Dakika

MERSİN'in Toroslar ilçesinde, bir hurda fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Yangın, akşam saatlerinde Yalınayak Mahallesi'ndeki bir hurda fabrikasında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, fabrikanın çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.