Mersin Limanında 60 kilo kokain ele geçirildi - Son Dakika

Mersin Limanında muz yüklü bir konteynerde 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Güney Amerika ülkelerinden Mersin Limanına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay boyunca devam eden çalışmalar sırasında, Güney Amerika ülkelerinden Liberay Bandıralı gemiyle Mersin Limana getirilen muz yüklü konteynerler riskli olarak değerlendirildi. Riskli konteynerler gemiden indirilerek 'x-ray' taramasından geçirildi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından bu konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeklerin de dahil edildiği aramada konteynerin ön bölümüne gizlenmiş 52 paket bulundu. Paketlerin içerisinden alınan numunenin analizinde ele geçirilen maddenin kokain cinsi uyuşturucu olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan yasal yük ve alıcı firma yetkilisi B.Ş., 'uluslararası uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan tutuklandı. - MERSİN