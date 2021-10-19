Midyat'ta fotoğraf sergisi açıldı - Son Dakika

Midyat ilçesinde sualtı fotoğrafçısı Bedri Sincar'ın 22 çalışmasının yer aldığı "Mezopotamya Okyanuslar ve Denizlerle Buluşuyor" adlı sergisi açıldı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) üyesi, Bodrum Su Sporları Kulübü Başkanı ve Sualtı Fotoğrafçısı Bedri Sincar'ın fotoğraf sergisinin açılışı bir otelde Kaymakam Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Fethullah Aydın ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Kaymakam Solmaz, fotoğraf sergisi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Sincar da serginin 15 gün boyunca açık kalacağını belirterek, "Turizme katkımız olsun diye ilk defa Midyat'ta açtık. 22 ödüllü fotoğrafı sergiliyorum." dedi.