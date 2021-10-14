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Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi

14.10.2021 12:45

Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin A.'nın kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle soruşturma kapsamında, aracı kullanan hala Zerrin A.

Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi

İZMİR - İzmir'deki bir rezidansın otoparkında halası Zerrin A.'nın kullandığı cipin altında kalan 8 yaşındaki Kutsal Hazar Eymen Kara'nın ölümüyle soruşturma kapsamında, aracı kullanan hala Zerrin A. hakkında 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

1 Ağustos 2021'de, Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında meydana gelen kazada, iddiaya göre, Kutsal Hazar Eymen Kara (8), halası Zerrin A.'dan kendisine köpek almasını istedi. Bunun üzerine Zerrin A., yeğeniyle bir rezidanstaki evine para almaya geldi. Rezidansın otoparkında Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin A.'nın kullandığı cipten indiği sırada, eli kapıya sıkıştı. Yeğenini fark etmeyen Zerrin A., cip ile hareket edince, Eymen bir süre yanında koştuğu aracın altında kalıp, yaşamını yitirdi. Eymen Kara'nın yaşamını yitirdiği, o anlar otoparkın güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, Eymen'i ezdiğini fark eden Zerrin A.'nın panikle araçtan indiği, yanına geldiği yeğenini kucağına alarak asansöre taşıdığı anlar yer aldı. Zerrin A.'nın görüntülere göre yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı da görüntülerden belirlendi. Zerrin A., yeğenini kucağına alarak lobide bir koltuğa otururken, çocuğun durumunu gören bir doktorun Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Kutsal Hazar Eymen Kara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaza sonrası gözaltına alınan Zerrin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Araçla 16 metre sürüklenmiş

Kazayla ilgili soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, hala Zerrin A. hakkındaki iddianameyi hazırladı. İddianamede sanık Zerrin A. için 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, bir rezidansın otoparkında meydana gelen trafik kazasında yaralanan Kutsal Hazar Eylem Kara'nın, 112 aracılığıyla Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığı ve gelişen beyin kanamasından yaşamını yitirdiği belirtildi.

İddianamede, trafik kazası tespit tutanağına göre, Zerrin A.'nın kullandığı 35 AVS 493 plakalı araçta yolcu olarak bulunan, yeğeni Kutsal Hazar Eylem Kara'nın aracın seyir halinde olduğu sırada araçtan indiği ve elinin aracın kapısına sıkışıp, yaklaşık 16 metre sürüklendiği ve devamında aracın sağ arka tekerinin çocuğun üzerinden geçtiği belirtildi. Zerrin A.'nın Karayolları Trafik Kanunu Yönetmeliği'nin indirme, bindirme ve kapıların açılması kurallarını içeren 110. maddesini ihlal ettiğinin belirlendiğine de iddianamede vurgulandı.

Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi
Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi
Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi
Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi
Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi

Köpek, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Minik Eymen'in ölümüne sebep olduğu iddia edilen halası için 6 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika
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