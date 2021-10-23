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Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

23.10.2021 18:15
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ta bir motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Akçakoca Alaplı karayolu Kavukla altı Tüneli'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca'dan Alaplı ilçesi istikametine giden Okan Ö. idaresindeki 67 ABC 011 plakalı motosiklet, tünel çıkışında önde sağ şeritten giden Elif T. yönetimindeki 06 BDV 636 Toyota marka plakalı arkadan otomobile çarptı. Kazada sürücü yola savrulurken motosiklet de sürüklendi. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralanan Okan Ö, ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet de çekiciyle yoldan çekildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı
Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet, Zonguldak, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosiklet otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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