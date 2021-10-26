Üye Girişi
Muhtarlık İşleri Dairesi, Demirci'yi ziyaret etti - Son Dakika

Muhtarlık İşleri Dairesi, Demirci'yi ziyaret etti

26.10.2021 17:22
Muhtarlık İşleri Dairesi, Demirci'yi ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Demirci ilçesini ziyaret ederek, Yeşiloba ve Yeşildere Mahalle Muhtarları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Demirci ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Aksoy, ilk olarak Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli ile bir araya geldi. Heyet daha sonra Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Erdoğan Köse ve Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ercan Topuz'u mahallelerinde ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetler ve muhtarların talepleri üzerine bir görüşme yapıldı. Mahalle muhtarları yapılan hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve beraberindekiler, Başkan Cengiz Ergün'ün hediyelerini vatandaşlara takdim ederek, Yeşiloba ve Yeşildere Mahalle ziyaretlerini sonlandırdılar.

Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Muhtarlık İşleri Dairesi, Demirci'yi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika

Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı 17:19 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı 17:18 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine 16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme 15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Sosyal medyada 15:14 Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor? Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü 14:40 Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 13:23 ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar 12:27 150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Almak için metrelerce kuyruğa giriyorlar

Son Dakika Haberleri
17:19 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti         
17:20
Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı         
17:19
Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi         
17:17
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere         
15:55
Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu         
15:23
Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında         
15:02
"Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi         
14:35
Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi         
13:02
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:27:16. #1.11#
SON DAKİKA: Muhtarlık İşleri Dairesi, Demirci'yi ziyaret etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement