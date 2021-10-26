Muhtarlık İşleri Dairesi, Demirci'yi ziyaret etti - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerini yerinde incelemek amacıyla ilçe ziyaretlerini sürdüren Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Demirci ilçesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Aksoy, ilk olarak Demirci Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Gökhan Demir ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hayati İmrenlerli ile bir araya geldi. Heyet daha sonra Yeşiloba Mahallesi Muhtarı Erdoğan Köse ve Yeşildere Mahallesi Muhtarı Ercan Topuz'u mahallelerinde ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü hizmetler ve muhtarların talepleri üzerine bir görüşme yapıldı. Mahalle muhtarları yapılan hizmetler için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini ilettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy ve beraberindekiler, Başkan Cengiz Ergün'ün hediyelerini vatandaşlara takdim ederek, Yeşiloba ve Yeşildere Mahalle ziyaretlerini sonlandırdılar.