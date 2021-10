Mustafa Tatcı, Balaban Tekkesinde Yunus Emre'yi anlattı - Son Dakika

Araştırmacı ve yazar Mustafa Tatcı, "Yunus Düştü Yolumuza" başlıklı seminerde Yunus Emre'yi anlattı.

Üsküdar Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Balaban Tekkesi ve Kültür Evi'nde Yunus'un divanından şiirler de okunarak gerçekleştirilen etkinliğe Yunus aşıkları ilgi gösterdi.

Yunus Emre üzerine uzun yıllardır araştırmalar yapan Tatcı, konuşmasında, vefatının 700. yılı dolayısıyla 2021'in "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildiğini, sene boyunca çeşitli etkinliklerle Yunus'un anılmaya çalışıldığını söyledi.

Her yıl çeşitli programlarda Yunus'u ve onun izinden gidenleri anlatmaya çalıştığını dile getiren Tatcı, eserlerinde de yazdığı bilgileri katılımcılarla paylaşıp bunlara yeni ilhamlar ve düşünceler de ekleyerek faydalı olmaya çalıştığını kaydetti.

"Yunus gibi büyüklerimiz titiz bir şekilde değerlendirilmeli"

Mustafa Tatcı, "Yüzeysel okumalar, yüzeysel konuşmalar, bu zat-ı muhteremlerin anlaşılmasını kolaylaştırmaz, zorlaştırır. Slogan haline gelir, o zaman da bir faydasını göremeyiz. Onlardan sakınmak, kaçınmak lazım. Hazreti Yunus gibi büyüklerimiz daima titiz bir şekilde değerlendirilmeli." ifadelerini kullandı.

Yunus'un divanından ve şiirlerinden örnekler okuyan Tatcı, "Yunus nasıl şiir söyledi? Yani tabii ki divanında ipuçları var. Ben nasıl söylediğini biliyorum ve bunu dolaylı olarak 'şöyle söyledi' diyerek size anlatıyorum." dedi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Aziz Mahmud Hüdayi ve Nasuh Efendi'nin de aralarında bulunduğu tasavvuf ehlinin zikrin kuvvetini sadece şiire değil farklı alanlara da yansıttığını anlatan Tatcı, Yunus Emre'nin de menkıbelerde basit gibi görünen şeylerin arkasına farklı anlamlar gizlediğini ifade etti.

Tatcı, "Modern zamanlar" ifadesinin anlamsız olduğuna işaret ederek, "Modern zamanlar yok, Allah'ın her zamanı modern. Zamanın sahibi kendi olduğuna göre her zaman modern. Bu uydurma şeylere inanmayın. Bu zamanda da gelecek zamanda da İslam bünyesinde Kur'an-ı Kerim'in tarif ettiği Resulullah Efendimizin özeti olan ehlullah vardır. Allah hepimize nasip etsin. Bu devirde böyle bir şey var mı? Her devirde olacaktır." şeklinde konuştu.