Nemrut Krater Gölü'nden mest eden görüntüler - Son Dakika

Nemrut Krater Gölü'nden mest eden görüntüler

BİTLİS - Dört mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen Nemrut Krater Dağı ve gölü sonbaharın güzellikleriyle birlikte mevsimin son günlerinde oluşan eşsiz manzarası havadan drone ile görüntülendi.

Havaların soğumasıyla birlikte 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölünde oluşan doğa harikası görüntüleri tatmak isteyen ziyaretçiler yılın son günlerinde Nemrut'a akın etti. Bitlis sınırları içerisinde bulunan, bir doğa harikası olan Nemrut Krater Dağı ve Gölü'nün bölgeye has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri, buhar ve buz bacaları ile eşsiz bir güzellik barındırırken, sonbahar güzelliği ile birlikte oluşan renk cümbüşü ve doyumsuz manzarası ile de misafirlerine görsel şölen sundu.

Nemrut Kalderası'nın iç kısımlarına doğru gidildiğinde bitki örtüsündeki kızıllık ve altın sarılığı göllerle ve akarsularla bütünleşirken mevsimin son günlerinde doğaseverlerin, drone operatörlerinin ve fotoğrafçıların vazgeçilmezi haline geldi.