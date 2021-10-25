Nevşehir'de güven ve huzur uygulaması - Son Dakika

Nevşehir il genelinde güven ve huzur uygulaması yapıldı. Nevşehir il merkezi başta olmak üzere 7 ilçede gerçekleştirilen uygulamalara Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'da katıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün talimatlı doğrultusunda yapılan ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay'ın da katıldığı denetim ve kontrollerde 43 ekip ve 209 personel görev aldı. 161 işyeri, 67 okul çevresi, park, bahçe, yürüyüş, mesire alanı, 36 metruk bina ve 556 araç kontrol edildi, 97 HES kodu sorgusu, 2 bin 400 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan uygulamada, aranan bir şahıs yakalandı, yoklama kaçağı iki şahsa gerekli tebligat yapıldı ve 6136 SKM'den araçta delici kesici alet bulundurmak suçundan da bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Denetimleri yerinde inceleyen Nevşehir İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay; vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür uygulamalara devem edileceğini söyledi. - NEVŞEHİR