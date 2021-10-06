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Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi - Son Dakika

Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi

06.10.2021 15:11
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi

BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi.

BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş'ın (34) yargılanmasına devam edildi. Karakolda öldürdüğünü itiraf eden mahkemede öldürmediğini söyleyerek beraatini isteyen Toktaş'ın talebi mahkemece reddedildi. Olay günü hastanede görev yapan bir hekimin, tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşma ertelendi.

Süper Lig'de 2008- 2009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, 23 Nisan günü oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kasım Toktaş'ın ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.

'KASIM'I HİÇ SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.ADLİ TIP RAPORU'NDA KASIM'IN BOĞULDUĞU BELİRTİLDİ Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak' öldüğü bildirildi.Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, sanığın anne ve babası ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatları ise salonda hazır bulundu.Mahkemede savunması istenen sanık Cevher Toktaş, oğlunu öldürmediğini söyleyerek, beraatini istedi. Sanık avukatı ise olay yerinde keşif yapılmasını ve bir uzmandan çocuğun tedavisinde kullanılan ilaçlara ilişkin rapor alınmasını talep etti.

Taleplerin reddine karar veren mahkeme heyeti, olay günü hastanede görev yapan bir hekimin henüz tanık olarak dinlenilememesi nedeniyle duruşmayı erteledi.


Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi
Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi

Dörtçelik Çocuk Hastanesi, Adli Tıp, Bursa, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oğlunu boğarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan eski futbolcunun beraat talebi reddedildi - Son Dakika


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