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Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat - Son Dakika

Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat

22.10.2021 10:07
Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Karataş, son günlerde Eskişehir'de özellikle kreş ve ilkokullarda ishal ve kusma vakalarının arttığını ifade ederek, temizlik ve mesafe kurallarına dikkat edilmezse bir salgın yaşanabileceği konusunda uyardı.

Eskişehir Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yasin Karataş, son günlerde Eskişehir'de özellikle kreş ve ilkokullarda ishal ve kusma vakalarının arttığını ifade ederek, temizlik ve mesafe kurallarına dikkat edilmezse bir salgın yaşanabileceği konusunda uyardı.

Hastaların bazılarının ishal ve kusma ile gelirken, bazen bu semptomlara yüksek ateşin de eşlik edebildiğini aktaran Dr. Karataş, "Bu da aileleri Korona korkusu ile doktora yönlendiriyor ve aileler Covid testi yapılmasını istiyor" dedi.

İshal ve kusmanın bulaşmasındaki en büyük etkenin kişisel temizlik ve temas olduğuna dikkat çeken Dr. Karataş, "Özellikle mevsim gereği Rota Virüs uyandı, diğer bakteriyel ishaller de en çok temasla bulaşır. Kişi hasta olan kişiyle temas kurarsa, hasta kişinin dokunduğu yere dokunursa bulaş olur, bu anlamda sosyal mesafeye ve kişisel hijyene özen göstermek burada da çok önem taşıyor. Okullardaki görevliler, anne ve babalar çocuklara kişisel temizlik ve sosyal mesafeyi doğru öğretirlerse sorun büyümeden çözülür. Ancak kişisel önlemler alınmazsa önümüzdeki haftalarda bir ishal ve kusma salgını yaşayabiliriz. Sosyal mesafe ve temizlik siz hem ishal ve kusma salgınından hem de Korona'dan korur." ifadelerini kullandı.

AYRAN VE MEYVE BİRLİKTE TÜKETİLMELİ

İshal ve kusmanın da Grip gibi her sene kış mevsiminde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu belirten Dr. Yasin Karataş, bu belirtilere ek olarak yüksek ateş ve yeme içmenin kesilmesi durumunda çok dikkatli olunması en kısa sürede sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini söyleyerek, "Özetle; çocuk tükettiğinden daha fazla çıkarıyorsa hemen doktora gidilmeli" diye konuştu.

İshal ve kusma durumunda neler yapılması gerektiğine ilişkin bilgi veren Dr. Karataş, şöyle konuştu:

"İshal olan çocuklarda tuz kaybı çok fazladır ve bunu yerine koymak için birden bire yüklenmek aşırı tuz vermek yanlıştır. Hazır ayranın tuz oranı idealdir, o tuzun vücut tarafından emilebilmesi için şeker lazımdır, ancak bu şekerin meyve suyu olarak değil meyvenin kendisi olarak tüketilmesi gerekir. Bu; şeftali, muz gibi posalı bir meyve olmalıdır. Ayran ve meyveyi birlikte tüketmek faydalı olacaktır."

Bunun haricinde özellikle lifli gıdaların ishali durdurmak için önemli olduğunu aktaran Karataş, "Mevsim salataları, marullu, domatesli zengin gıdalar, mercimek, kepekli bulgur, kepekli pirinç, patates, mercimek çorbası, gibi besinleri tüketmeli ve şuuru yerinde olan biri ihtiyaç duydukça su içmelidir."

ROTA VİRÜS AŞISI MUTLAKA YAPILMALI

Kendini ifade edemeyen bebeklerde; örneğin 10 kiloluk bir çocuğun günde 1 litre su almasının yeterli olduğunu aktaran Dr. Karataş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İshal olur olmaz doktora gelinmesine gerek yoktur, biz ishali durdurmuyoruz, bunu vücut ve bağırsak florası durdurmalıdır, bunun için doğal probiyotikler öneririz, bunun yanında mutlaka çinko kullanılmalıdır."

Ancak ishal ve kusma Rota Virüs kaynaklı ise bunun bir tedavisinin olmayacağını dile getiren Dr. Karataş, "Vücudun bunu yenmesi için takviyeler yapmaya çalışırız. Rota Virüsü'nde havale riski çok yüksektir, 1 yaşından küçük çocuklarda ishal nedenli ölümlerde Rota Virüs 1. sıradadır. Çocuğunuzun Rota olmasını istemiyorsanız, Rota aşılarını 2 ve 4'üncü ayda mutlaka yaptırın ve bu dertten ömür boyu kurtulun."

(İHA)

Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat

Çocuk Sağlığı, Eskişehir, Doktora, Karataş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Okullarda ishal ve kusma vakalarına dikkat - Son Dakika


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