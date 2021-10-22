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Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama - Son Dakika

Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama

22.10.2021 13:43
Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 150 kilo 500 gram esrar ele geçirildi.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 150 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları saptanan şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, 20 Ekim akşamı Fatsa ilçesindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda 150 kilo 500 gram esrar, 1 dijital terazi, 1 esrar kurutma amaçlı vantilatör ile fanlı ısıtıcı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Erhan Günaydın ve Mehmet Burunoğlu mahkemece tutuklandı, A.K. de adli kontrolle serbest kaldı.


Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Fatsa, Esrar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ordu'da 150 kilo esrara 2 tutuklama - Son Dakika
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