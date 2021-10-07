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Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu - Son Dakika

Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu

07.10.2021 09:57
Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri Sarıçiçek Ormanlarında kaybolan 3 kişi, 5 süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplamak için gittikleri Sarıçiçek Ormanlarında kaybolan 3 kişi, 5 süren arama çalışmaları sonucu bulundu.

Sarıçiçek mevkisindeki ormanlık alana mantar toplamaya giden 3 kişiden haber alamayan yakınları, 112 Acil Servis hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Bunun üzerine bölgeye Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren araması sonucu kaybolan 3 kişi bulundu. - KARABÜK

Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu
Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu

Safranbolu, Karabük, Mantar, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ormanda kaybolan 3 kişi 5 saat süren arama sonucu bulundu - Son Dakika
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