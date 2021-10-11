Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı - Son Dakika

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir İlçesine bağlı Şırnak Mahallesinde meydan geldi. Menderese Caddesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Direk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Direk, buradaki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi. Durumu ağır olan yaşlı adam, hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şanlıurfa Adli tıp Kurumuna kaldırılan ceset, işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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