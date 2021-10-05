Öz Gıda-İş Sendikası ÇAYKUR'daki toplu iş sözleşmesi sürecini değerlendirdi - Son Dakika

Öz Gıda-İş Sendikası Doğu Karadeniz Bölge Başkanlığı Rize Şube Başkanı Hasan Fehmi Bursalı, ÇAYKUR'da 2021-2022 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesiyle önemli kazanımlar elde ettiklerini söyledi.

Bursalı, Rize'de bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Öz Gıda-İş Sendikası olarak yetkili oldukları tarihten itibaren çalışarak, mücadele ederek 180 gün çalışma, ek protokol ile saat ücretlerinde daha önce artış sağladıklarını belirtti.

Öz Gıda-İş Sendikası, Kamu İşverenleri Sendikası, Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası ve ÇAYKUR ile bir araya gelerek toplu iş sözleşmesini imza altına aldıklarını ifade eden Bursalı, sözleşmenin çalışanlara hayırlı olmasını diledi.

Bursalı, yapılan görüşmelerde önemli kazanımlar elde edildiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taban ücretine seyyanen gelen zamdan dolayı kaybolan kıdem farklarımızın skala cetvelinde 2015 ve sonrası birleşen saat ücretlerine önemli bir kazanım elde ettik. Sözleşme görüşmelerinin uzamasından dolayı işçi arkadaşlarımızın şikayetleri ve eleştirilerine göğüs gererek sorumluluk aldık. Almış olduğumuz sorumluluğun karşılığında hem kıdem hem vasıf ücretlerine, yaklaşık 7 bin işçi arkadaşımızı ilgilendiren ek kazanımlar elde ettik."

Kazanımların yeni giren işçileri de kapsadığına dikkat çeken Bursalı, "2021 girişli 660 işçi arkadaşımıza sözleşme başlangıç tarihinde işte olmadıkları için bugüne kadar hiçbir sözleşmede alınmamış seyyanen ve ilk 6 ayın zamları taban ücretin 4100 lira üstünde vasıf farklarını da ekleyerek, bir önceki sözleşmede 4. sınıfa yükselttiğimiz tasnif çalışanlarımıza, bu sözleşmede de fırın dairesinde çalışanlarımızı ekleyerek kazanım elde ettik." diye konuştu.

Bursalı, salgın ve doğal afetlerden dolayı ülke şartları göz önüne alındığında elde edilen bu kazanımların önemli olduğunu sözlerine ekledi.